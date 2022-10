FvD politiek geïsoleerd in Europees Parlement

De fractie Identiteit & Democratie (ID) is een verzameling van uiterst rechtse politieke partijen. Bij de club horen onder andere Vlaams Belang, het Duitse AfD en het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen.

Verschillende politieke kopstukken van deze partijen hadden goede banden met Moskou, maar door de bloedige oorlog in Oekraïne zijn de relaties bekoeld geraakt.

FvD vaart juist een pro-Russische koers. Partijleider Thierry Baudet noemde Vladimir Poetin onlangs „een held die we nodig hebben.” De standpunten van De Graaff, de enige van zijn partij in het Europarlement, over Oekraïne en de NAVO gaan zelfs de ID-fractie te ver. Vorige week is besloten om hem voor een periode van drie maanden te schorsen.

„Er is geen ruimte meer voor een afwijkende mening”, reageert De Graaff in een verklaring. „Leden worden gedwongen het standpunt te volgen van partijen die in hun eigen land regeren. Zij hebben hun principes opgeofferd voor de macht.”

Hij doelt daarmee specifiek op Lega, de partij van Matteo Salvini is toegetreden tot de Italiaanse regering. De Graaff vindt dat de EU per direct moet stoppen met sancties tegen Rusland. Ook wapenleveringen en financiële steun aan Oekraïne moeten volgens hem worden beëindigd. Met zijn vertrek raakt FvD politiek geïsoleerd in het Europarlement. De Graaff hoopt medestanders te vinden voor een nieuwe beweging.

De Nederlandse Europarlementariër zat jarenlang in Brussel/Straatsburg voor de PVV, maar vanwege de corona-standpunten stapte hij dit jaar over naar Forum.