Huis start uren durend debat over impeachment Trump

Nancy Pelosi arriveert bij het Huis van Afgevaardigden. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is woensdag rond 15.00 uur begonnen met het debat over de twee aanklachten in de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump. Er is zes uur voor de beraadslagingen uitgetrokken waarna waarschijnlijk een stemming volgt.