Horecabranche ’woedend’: ’Dit is effectief een verzwaring’

„Het is keer op keer hetzelfde”, fulmineert Dirk Beljaars van KHN, dat komende dinsdag een kort geding heeft tegen het kabinet om de volgens hun ’discriminerende sluiting’ van de nachthoreca aan te vechten. „Maar wat er nu op tafel ligt, het breder inzetten van een toegangsbewijs, wordt gepresenteerd als versoepeling maar is effectief een verzwaring.”

Personeelstekort

Beljaarts legt uit dat er door de verplichte toegangsbewijzen ook bij bedrijven die dat nu niet hoeven, iemand voor de deur zal moeten gaan staan om die codes te controleren. „En die mensen heb je niet, want er is nu al een gigantisch personeelstekort. En áls je ze al zou aan kunnen nemen, is dat een kostenpost waar niet extra omzet tegenover staat.”

De coronasteun stopt eveneens na 1 oktober, en KHN zegt desgevraagd signalen te krijgen dat er ’duizenden ondernemers zijn die niet gaan handhaven’. „Zowel niet op de QR-codes als op de openingstijden”, aldus Beljaarts. „Als de steun stopt, zeg je in feite: er is niets meer aan de hand dus je kan je normale bedrijfsvoering doen. Maar ondernemers die normaal tot twee of drie uur open zijn, zien hun openingstijden beperkt worden, er moet dus iemand die bewijzen controleren en bedrijven die vooral ’s nachts open zijn moeten maar helemaal dichtblijven. Er is geen draagvlak en dat zal tot veel onvrede en agressie leiden.”

Evenementen

Voor evenementen is het nog even de vraag wat er wordt bepaald, en meerdere organisatoren willen daarom niet vooruitlopen op de besluitvorming. Afgelopen weekend gingen tienduizenden mensen in tien verschillende steden de straat op om aandacht te vragen voor de cultuur- en evenementenbranche. „We roepen de overheid dan ook op om te stoppen te meten met twee maten en de evenementensector weer veilig open te laten gaan”, aldus Rosanne Janmaat van organisator ID&T. „We hebben bewezen dat het kan en nu is het moment. We gaan er dus ook vanuit dat wij dinsdag positief nieuws krijgen tijdens de persconferentie.”