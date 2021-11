Premium Het beste van De Telegraaf

Bemensing amateurclubs soms wel hele puzzel QR-check in de kleedkamer: ’Even wennen, maar wel logisch’

Door André Spaansen

Onder toeziend oog van voorzitter Bart Jan Hoevers van Hockeyclub Groningen laat speler Rick Perk zijn QR-code scannen door vrijwilliger Angela Veeger. „Het lijkt me wel logisch en het is ook niet heel veel moeite.” Ⓒ Wilbert Bijzitter

GRONINGEN - Het is even wennen, maar de aangescherpte coronamaatregelen weerhouden amateursporters er veelal niet van om het veld op te gaan en hun wedstrijden te spelen, bleek zaterdag. Wel is het voor clubs soms lastig voldoende mensen voor de verplichte QR-checks paraat te hebben. De coronapas is vanaf zaterdag naast de kantine ook verplicht in de kleedkamers en op het buitenterras.