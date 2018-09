Nieuwe aanwijzingen in zaak krantenbezorgster

In het tv-programma Opsporing Verzocht dinsdagavond zei een woordvoerder van de politie dat er een dag na haar dood op de gedenkplek die voor haar is ingericht op twee momenten een man is gezien. Deze viel op door zijn gedrag. Of het om één of twee mannen gaat is niet duidelijk. Die 21e mei rond 18.00 uur liep er een man mompelend rond. Later op de avond, rond 22.20 uur, liep er een man te schreeuwen.

Anita van Dijk werd vrijdag 13 mei in de vroege ochtend op de Pasteursingel neergestoken en zwaargewond achtergelaten. Een week later bezweek ze aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

De politie is nog op zoek naar de dader. Vermoedelijk gaat het om een getinte man van tussen de twintig en dertig jaar oud.