Franse regering belooft einde brandstoftekort

De regering is naar eigen zeggen druk bezig de geblokkeerde opslagplaatsen ,,te bevrijden''. Premier Manuel Valls zei in het weekeinde al dat de opslagplaatsen van brandstof die buiten worden geblokkeerd door bijvoorbeeld boze vrachtwagenchauffeurs, zullen worden ontzet. Dat wordt met een beroep op de openbare orde gedaan.

Maar er wordt bovendien gestaakt in zes van de acht raffinaderijen in het land en een aantal opslagplaatsen. Franse media vrezen dat de regering er met het opheffen van blokkades nog niet is. Bovendien heeft de baas van de vakfederatie CGT, Philippe Martinez, maandag gezegd dat er meer en hardere acties komen. Martinez viel het beleid aan van de socialistische president François Hollande die zijn linkse verkiezingsbeloftes uit 2012 volgens de vakbondsbaas niet nakomt.

Bij talrijke benzinestations die nog benzine of diesel in voorraad hebben staan rijen automobilisten te wachten. Achthonderd pompstations zijn helemaal leeg en net zo'n aantal is al voor een groot deel van de voorraden heen. Frankrijk telt naar schatting ruim 11.000 benzinestations.