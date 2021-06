Wereldwijd tekort aan verloskundigen kost miljoenen levens per jaar

De cijfers liegen er niet om: Dagelijks overlijden er 810 vrouwen in het kraambed, wordt er elke 16 seconden ergens ter wereld een kindje doodgeboren en sterven er ieder jaar 2,4 miljoen pasgeborenen. Dat komt neer op 4,3 miljoen doden per jaar, bijna 12.000 per dag.

Afrikaanse moeders

De grootste boosdoener is het chronische tekort aan opgeleide verloskundigen: Eén op de vijf vrouwen bevalt namelijk zonder professionele hulp, aldus de 2021-editie van het State of World’s Midwifery-rapport. Vooral voor Afrikaanse moeders is de situatie precair. Volgens de UNFPA beschikt het continent over slechts 41% van de vroedvrouwen en verloskundigen dat het nodig heeft.

„De wereld heeft dringend 1,1 miljoen extra zorgverleners nodig die gespecialiseerd zijn in seksuele, reproductieve, maternale en neonatale gezondheidszorg, waarvan 80% verloskundigen. Een goed opgeleide verloskundige kan een enorme impact hebben op de levens vrouwen, hun kindjes en hun gezinnen”, zegt UNFPA-directrice Natalia Kanem.

Seksuele gezondheidszorg

Naast meer verloskundig personeel moeten vrouwen en meisjes toegang krijgen tot betere seksuele gezondheidszorg zeggen de UNFPA en de WHO. Hiermee kunnen er tien miljoen ongewenste zwangerschappen per jaar worden voorkomen. Ook dat redt levens: Door het stigma dat kleeft aan ongehuwd zwanger zijn, houden veel jonge meisjes hun zwangerschap verborgen, iets wat de kans op gevaarlijke complicaties voor hen en hun kindjes vergroot.

Dat houdt in dat vrouwen en meisjes toegang moeten krijgen tot voorbehoedsmiddelen waarmee zij niet afhankelijk zijn van de welwillendheid van hun partners om een condoom te gebruiken.

„Het kan moeilijk zijn voor vrouwen om hun echtgenoten te verzoeken om een condoom te gebruiken, onder meer door de hoge verwachtingen wat betreft het krijgen van kinderen”, zo schrijven Ghanese, Australische en Canadese wetenschappers in een onderzoek dat dit jaar in het medische tijdschrift Population Health werd gepubliceerd. „Ook polygamie en het fenomeen bruidsschatten maken het voor veel vrouwen moeilijk om veilige seks te onderhandelen.”