Obama heft wapenembargo tegen Vietnam op

De maatregel heeft niets te maken met de Chinese activiteiten in de Zuid-Chinese Zee, zei Obama. Veeleer betreft het een afronding van het proces van normalisering van de betrekkingen met Vietnam. Dit land en de Verenigde Staten wijzen de aanspraken van China op de grondstofrijke maritieme omgeving af.

De VS en Vietnam hebben in 1995, zo’n twintig jaar na het einde van de oorlog in Vietnam, de diplomatieke betrekkingen weer aangehaald. Sindsdien groeit de handel tussen beide landen snel. Obama benadrukte dat er nog wel meningsverschillen zijn over de mensenrechten.

Vietnam is een communistische eenpartijstaat. Critici van de regering worden er vervolgd.