Nederland en Marokko onderhandelen over uitleveringsverdrag in strijd tegen criminaliteit

De banden tussen Rabat en Den Haag worden sinds kort aangehaald, nadat de relatie aanvankelijk ernstig was bekoeld. Marokko werkte nauwelijks mee als er onderdanen terug moesten worden genomen. Sinds kort gaat dat iets beter. Voormalig staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) werd zelfs meermaals geschoffeerd en werd nauwelijks serieus genomen door de Marokkaanse autoriteiten.

Volgens Yeşilgöz is intensievere samenwerking nu hard nodig omdat criminelen steeds vaker internationaal handelen. „De impact van georganiseerde misdaad op onze samenleving is zorgwekkend”, ziet de minister. „We zien criminele netwerken met internationale drugshandel grof geld verdienen, waarmee ze door ondergronds bankieren en witwasconstructies proberen ons legale economie te infiltreren en corrumperen.”

Gewelddadige criminele netwerken opereren wereldwijd om hun drugs- en wapenhandel verder te brengen en proberen via internationale constructies hun criminele vermogen wit te wassen, concludeert het ministerie van Justitie en Veiligheid in een toelichting. „Nederland en Marokko willen de krachten hiertegen verder bundelen en een bilateraal verdrag over uitlevering zal de samenwerking verder versterken.”

Misdadige machtsstructuren

„Ondertussen hebben we te maken met drugsgerelateerd geweld in onze straten en worden onze jongeren geronseld in de criminaliteit”, aldus de justitieminister. „In strijd hiertegen kunnen we samen met Marokko de misdadige machtsstructuren met hun criminele spelers beter onderuithalen en oprollen.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat niet iedereen zomaar wordt uitgeleverd als een akkoord is gesloten. „Met een bilateraal verdrag blijft ook gelden dat elk verzoek voor uitlevering afzonderlijk wordt beoordeeld op basis van wettelijke en verdragsrechtelijke kaders. Zodra er met Marokko afspraken zijn gemaakt voor een uitleveringsverdrag, wordt dit voor verdere implementatie via gebruikelijke procedures aan het parlement voorgelegd.”