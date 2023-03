Frankrijk verbiedt TikTok op werktelefoons van ambtenaren

Het socialemediaplatform, wereldwijd een van de populairste van dit moment, is van Chinese makelij. In met name westerse landen maken mensen zich zorgen dat informatie op telefoons via TikTok mogelijk bij de Chinese autoriteiten belandt. Beijing ontkent dat privébedrijven data uit het buitenland moeten doorspelen naar de Chinese overheid.

Steeds meer regeringen, parlementen en organisaties verbieden TikTok op zakelijke telefoons en andere apparaten. In Nederland heeft het kabinet rijksambtenaren deze week opgeroepen om de app onmiddellijk te verwijderen van de werktelefoon.