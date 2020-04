Kabinet pompt nog meer geld in ondernemers

Dat maken staatssecretaris Keijzer en minister Wiebes (Economische Zaken) dinsdagavond bekend. De afgelopen tijd was er vooral veel kritiek op de zogenoemde TOGS-regeling. Daarmee kunnen bedrijven die worden getroffen door de coronacrisis een eenmalige gift van 4000 euro krijgen om hun vaste lasten te betalen.

Taxibedrijven

Veel sectoren klaagden dat ze niet onder de regeling vielen en die is nu flink uitgebreid. Daardoor kunnen nu ook onder meer tattooshops, taxibedrijven, tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van horeca of evenementen aanspraak maken op de gift. De nieuw toegevoegde bedrijven kunnen vanaf 15 april een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Daarnaast verruimen Keijzer en Wiebes de andere regelingen die waren opgetuigd. Bijvoorbeeld de zogenoemde GO-regeling, waarbij de overheid garant staat voor bankleningen van ondernemingen. Het plafond van die regeling wordt verhoogd van 1,5 naar 10 miljard euro. En het maximale garantiepercentage gaat van 50 procent naar 80 procent voor grootbedrijven en 90 procent voor mkb’ers die door de coronacrisis worden getroffen.

Ook de voorwaarden van de borgstellingen voor mkb’ers zijn aantrekkelijker gemaakt. De premie daarvoor is verlaagd van 3,9 naar 2 procent om financiering toegankelijker te maken. Het budget van de regeling wordt daarnaast verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Kredietmogelijkheden

Het kabinet komt daarnaast met aparte kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups. Die bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie voor kredieten, dus kunnen ze die aanvragen bij de zogenoemde Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Daarvoor heeft het kabinet in eerste instantie 100 miljoen euro per week vrijgemaakt. De verwachting is dat startups en scale-ups in ’de vierde week van april’ deze kredieten aan kunnen vragen.

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) maakte dinsdagavond nog bekend dat het kabinet voor 12 miljard euro garant gaat staan op de verzekeringsmarkt voor kredieten aan leveranciers. Verzekeraars dreigden zich op delen van die markt terug te trekken omdat de risico’s door de coronacrisis te groot werden.