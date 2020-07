Medische studenten in Rotterdam besmet met corona

Om hoeveel studenten het gaat en of ze eventueel in contact zijn geweest met kwetsbare mensen, is nog niet duidelijk. De GGD doet nog onderzoek, benadrukt het MC.

Het Erasmus Magazine zegt intussen dat een beachvolleybaltoernooi van de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFVR) een van de besmettingsbronnen onder Rotterdamse studenten moet zijn geweest. Dat zou op te maken zijn uit een e-mail van het bestuur aan zijn leden, die in handen is van het magazine. "Wij hebben als bestuur vandaag vernomen dat een aantal leden dat zaterdag bij het beachvolleybaltoernooi is geweest positief getest is op Covid-19", citeert het magazine uit de e-mail.

Begin deze week bleek dat tien tot twintig besmettingen onder studenten hebben plaatsgehad als gevolg van bijeenkomsten. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam praat dinsdag met de voorzitters van de studentenverenigingen in zijn stad naar aanleiding daarvan.

Rotterdam is momenteel koploper als het gaat om het aantal coronabesmettingen in Nederland.

