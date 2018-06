Alarm over infrastructuur

In de brief van onder meer Schiphol, ANWB, Rover, NS, Haven Rotterdam, Fietsersbond en verladersorganisatie EVO staat dat het bedrag van 10 miljard euro die de regering voor de komende twee jaar beschikbaar stelt, volstrekt ontoereikend is om de mobiliteit in ons land te garanderen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik