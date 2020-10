Weer een miljard voor stikstofaanpak

Afgelopen voorjaar trok het kabinet ook al vijf miljard uit voor de stikstofaanpak. Minister Carola Schouten (Landbouw) presenteert dinsdag haar aanpak voor de periode tot 2030. Het is de bedoeling dat de stikstofuitstoot in Nederland fors gaat dalen om de natuur te beschermen.

Het ’nieuwe’ miljard stond al in de stukken voor Prinsjesdag. De komende tien jaar komt er ieder jaar honderd miljoen om de woningbouw te helpen. De helft van het bedrag komt beschikbaar om de tijdelijke stikstofuitstoot tijdens de bouw van huizen te verminderen. Dat kan door het wagenpark te elektrificeren en door de uitstoot met extra natuur te compenseren.

In ruil voor deze groene daad komt er een vrijstelling in de strenge natuur- en milieuregelgeving voor bouwvergunningen. De rest van het geld blijft op de plank liggen voor aanvullende stikstofmaatregelen in de bouw. Met deze nieuwe aanpak hoopt het kabinet een belangrijk deel van de juridische stikstofcrisis op te lossen.

Voor de korte termijn presenteerde het kabinet bijna een jaar geleden een plan. Van die ambities is er tot nu toe slechts één uitgevoerd: de verlaging van de maximumsnelheid op alle snelwegen naar 100 kilometer per uur. De ’stikstofwinst’ van deze maatregel is niet genoeg om de beloofde 75.000 woningen te vergunnen en zeven fileknelpunten aan te pakken.

Meevaller is dat er geen vergunningen zijn aangevraagd voor 75.000 woningen. Bij de infrastructuurprojecten moet het kabinet wel al andere wegen in slaan om te zorgen dat alle vergunningen op papier deugen.