'Duitse criminaliteit stijgt door illegalen'

Het cijfer betekent volgens krant annex website niet dat vluchtelingen misdrijven hebben gepleegd. In Duitsland worden mensen die bijvoorbeeld zonder paspoort Duitsland binnenkomen om asiel aan te vragen, in de criminaliteitscijfers geregistreerd wegens illegaal verblijf. Zonder die cijfers zou het aantal misdrijven op 5,9 miljoen stabiel zijn gebleven.

In 2014 werden 157.000 gevallen van illegaal verblijf geregistreerd, vorig jaar waren dat in de stroom van circa een miljoen vluchtelingen naar Duitsland 402.000 zaken.

De misdaadcijfers in Duitsland liggen onder een vergrootglas na de melding van een reeks aanrandingen tijdens de jaarwisseling in Keulen, die aan asielzoekers werd toegeschreven. De partij Alternative für Deutschland stelt dat vluchtelingen meer dan gemiddeld betrokken zijn bij criminaliteit. Volgens de Tagesspiegel valt dat niet zonder meer uit de cijfers op te maken.

Buitenlandse misdaadgroepen

Weliswaar steeg het aantal verdachten van niet-Duitse herkomst met 12,8 procent, maar niet duidelijk is of zij behoren tot de groep vluchtelingen die vorig jaar naar Duitsland kwam. De verdachten kunnen ook behoren tot buitenlandse misdaadgroepen. Het aantal oorspronkelijke Duitsers in de misdaadstatistieken daalde wel, met 5 procent.

Het ophelderingspercentage in de Bondsrepubliek nam blijkens de cijfers vorig jaar met 7 procent toe. Ruim 56 procent van de delicten in Duitsland werd opgelost.