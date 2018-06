Oostenrijk kiest president

De 45-jarige populist Hofer lijkt de meeste kans te hebben. Hij won in de voorronde in alle deelstaten, met uitzondering van Wenen. De 72-jarige Van der Bellen deed het in de eerste ronde in de steden goed, maar verder niet. Hofers troefkaart in de campagne is zijn onwrikbare, negatieve mening over vluchtelingen en islamieten. Van der Bellen mikt vooral op ontwikkeling van het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De bondspresident heeft vooral een ceremoniële functie, maar heeft wel de macht de regering te ontslaan. Oostenrijk heeft sinds enkele dagen een nieuwe kanselier, Christian Kern (50) van de sociaaldemocratische SPÖ.

Alexander van der Bellens voorouders trokken drie eeuwen geleden vanuit Nederland naar Rusland en na de revolutie daar in 1917 naar Oostenrijk.