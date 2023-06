Mona Keijzer keert na gedwongen vertrek terug op CDA-toneel

Keijzer was van 2017 tot 2021 staatssecretaris van Economische Zaken. Ze werd ontslagen nadat ze zich in een spraakmakend interview met De Telegraaf uiterst kritisch had uitgesproken over de coronapas.

Als bewindsvrouw onderhandelde ze in Brussel namens Nederland regelmatig over economische en digitale onderwerpen. De Volendamse politica heeft een uitgesproken mening over de toekomst van de Europese Unie.

„Brussel bemoeit zich te veel met onderwerpen die aan soevereine lidstaten moeten worden overgelaten”, aldus Keijzer tegen De Telegraaf. „Dat noemen we bij het CDA een gebrek aan subsidiariteit.”

Stevige concurrentie

Door stevige concurrentie van BBB gaan het spannende Europese verkiezingen worden voor het CDA. Bovendien neemt de populaire Twentse Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik afscheid van de politiek.

Of Keijzer zich kandidaat stelt, en daarmee het CDA-gezicht in Europa wil worden, laat ze diplomatiek in het midden: „Ik heb in al die jaren geleerd dat je moet zeggen: ik sluit nooit iets uit. Eerst maar eens zien tot welk verkiezingsprogramma dit gaat leiden.”