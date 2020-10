Rode Kruis overspoeld met vragen over thuisquarantaine, DIT zijn de regels

,,Ik ben nu zes dagen in quarantaine en voel me niet ziek, kan ik echt niet naar buiten,” is een veelgestelde vraag. Of: ,,Ik ben een oudere heer en heb met mijn vriend gegeten die een paar dagen later positief testte op corona. Moet ik nu ook in quarantaine?”

Volgens het Rode Kruis zijn de regels niet voor iedereen duidelijk. Bij de start van de Hulplijn (070 – 44 55 888) in maart werden er vooral vragen gesteld over het virus zelf, de maatregelen en de bezoekregeling voor ouderen. ,,Nu krijgen we nagenoeg alleen telefoontjes over de thuisquarantaine. Veel van deze mensen hebben vragen over wat wel en niet mag, anderen bellen om hulp om in hun dagelijkse behoefte te kunnen voorzien,” zegt Faiza El Khayari, projectleider van de Rode Kruis Hulplijn.

De Hulplijn gaat dan ook opschalen zodat mensen met vragen, problemen en frustraties rond (thuis) quarantaine geholpen kunnen worden. Inmiddels zijn er al meer dan 24.000 telefoontjes aangenomen.

Dit zijn de regels

Wanneer moet je thuis blijven? Als u besmet bent met het coronavirus, kan het 2 tot 10 dagen duren voordat u klachten krijgt. Zoals hoesten of benauwdheid. U kunt het coronavirus dus ook zonder klachten die passen bij COVID-19 verspreiden. Om dit te voorkomen blijft u in sommige situaties thuis en ontvangt u geen bezoek.

In de volgende situaties gaat u in thuisquarantaine door corona (bron Rijksoverheid.nl):

u heeft klachten die passen bij corona

u heeft corona;

uw huisgenoot heeft naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid;

uw huisgenoot heeft corona;

u bent een nauw contact van iemand met corona. Dit betekent dat u in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter);

u komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat u in thuisquarantaine gaat

Dit zijn de officiële regels voor de voorgeschreven tien dagen thuisquarantaine:

Alleen de mensen die bij u wonen mogen samen met u in huis zijn. U blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand van uw huisgenoten. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.

Er komt niemand bij u op bezoek, behalve voor medische redenen (bijvoorbeeld de huisarts of iemand van de GGD).

Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar bel de arts.

Laat anderen boodschappen doen. Kan dit echt niet? Dan mag u alleen als u geen klachten heeft die lijken op corona naar buiten voor een boodschap.

U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.

U werkt thuis. Als u in de zorg werkt mag u alleen bij uitzondering en onder voorwaarden werken. Overleg dit met de GGD of de bedrijfsarts.

U reist niet met het openbaar vervoer.

Ook signaleert de Hulplijn een toenemend aantal telefoontjes over werkgeversdruk. Die wordt uitgeoefend op werknemers die milde klachten hebben om tóch naar het werk te komen. Daarnaast zijn er steeds meer besmette of kwetsbare mensen in quarantaine die aangeven niemand te kennen om boodschappen of medicijnen op te halen.

,,Mocht een beller er echt niet uitkomen, dan kunnen lokale vrijwilligers van het Rode Kruis of burgerhulpverleners de helpende hand bieden. We hopen dat mensen juist nu de besmettingen toenemen op elkaar blijven letten. Een praatje op anderhalve meter afstand, een telefoontje of eens een boodschapje doen voor een ander is vaak maar een kleine moeite. Zeker ook in de donkere dagen die gaan komen,” zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Sinds kort staat de Rode Kruis Hulplijn ook in de speciale Quarantainegids van het Ministerie van VWS.