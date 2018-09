'Zij leerde ons liefhebben'

Een oude kerk in het hart van het dorp. Een versleten pad naar de tuin. De bomen bloeien voluit over de verlaten graven. Graven met verhalen over geleefde levens. Het is goed toeven hier in de schaduw van rust.

De kerk vult zich met bezoekers. Stille mensen met een bloem in hun hand. Bij de ingang schrijven ze hun naam en zoeken een plek op de houten stoelen.

De legende van een leven

In het midden van het pad staat haar kist; blank en glad, gesigneerd door haar kinderen en kleinkinderen. De tekeningen zijn de verhalen van hun liefde. Een liefde die nooit meer over zal gaan.

Op het scherm speelt de legende van haar leven. Mijn blik glijdt mee over de foto’s. De beelden vertellen wie ze was en altijd zal blijven. Ik zie de foto’s voorbij glijden, werkelijk niet één zonder haar lach. Haar uitbundige lach.

Dan is er een video. Ik herken mijn grootouders, mijn zus, mijn familie, want zij is mijn schoonzus, de vrouw van mijn oudste broer.

Hun eerste date speelde zich af in mijn ouderlijk huis. Zij kwam werken als au pair. En waar meestal de oudste heer van het huis ondeugend is, was het in dit geval de oudste zoon. Ze trouwden, kochten een oude bus en gingen op reis naar een leven samen. Lees verder op VROUW.nl.