Waarschuwing voor gevaarlijke drugs na dood Nederlander op Belgisch dancefestival

De Nederlander bezocht het dancefestival met zijn Belgische vriendin, toen het ter hoogte van de Aperol Spritz Stage misliep. De man werd onwel en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar overleed hij later op de avond.

In zijn zakken vond de politie enkele xtc-pillen met de letters ’PP’ erop, het logo van het modemerk Philipp Plein. Het parket liet de pillen met spoed analyseren. Volgens toxicoloog Jan Tytgat zat er een zeer hoge dosering MDMA in de tabletten. Er zou 175 milligram MDMA in hebben gezeten - bijna de dubbele hoeveelheid MDMA die normaal in een XTC-pil zit. „Ze zijn potentieel dodelijk”, claimt het parket. Het is onduidelijk of de man ook alcohol had gedronken of met andere klachten kampte.

Het gerecht vreest nu dat de pillen de ronde doen op het festival, dat ook vandaag nog doorgaat. Een bezoekster die alles zag gebeuren, snelde naar de dichtstbijzijnde EHBO-post, waarna medewerkers meteen naar de man toegingen. „Ze zijn meteen in actie gekomen. Verschrikkelijk om te horen dat de man later is overleden”, laat festivalganger Nadine weten via Facebook.

De politie vond daarnaast nog twee andere soorten designerdrugs in zijn zakken. „Het gaat om Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS), met name methylone en 3MMC”, aldus het parket. „Voor alle duidelijkheid: of één van deze drugs in verband staan met het overlijden van de man, is op dit moment nog niet duidelijk.”

Bekijk ook: Nederlandse vijftiger overleden na dancefeest in België

Schok

De organisatie en burgemeester Alain Yzermans reageren verslagen. „We leven mee met de partner en nabestaanden.”

De vriendin van het Nederlandse slachtoffer, een vrouw uit Brugge, werd opgevangen na het tragische incident. Het koppel zou drie dagen op Extrema blijven en sliep op de camping. „Wij wachten het onderzoek af en danken de medische staf voor het accurate en snelle handelen”, meldt de festivalorganisatie.

De Nederlandse politie is volgens Nieuwsblad ingelicht over het nieuws en brengt de familie van het slachtoffer op de hoogte.

Weet jij meer? Gebruik onze WhatsApp-tiplijn 0613650952. - ook voor het sturen van foto’s en video’s.