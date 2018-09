Paniek in vliegtuig om spinnen

Een passagier had Canadese media geïnformeerd over het incident dat enkele weken geleden plaatshad. Air Transat heeft het bericht bevestigd.

Een woordvoerster van Air Transat zei dat het vliegtuigpersoneel zijn uiterste best had gedaan om de passagiers tot kalmte te manen. De passagiers kregen het advies hun schoenen aan te doen en hun enkels te bedekken. Een reiziger kreeg eerste hulp, nadat een spin in een van zijn benen was geklommen.

Een passagier wist een spin te vangen. De tweede spin werd na de landing van het toestel in Montreal gevangen door een veiligheidsmedewerker.

Het is niet bekend hoe de spinnen aan boord waren gekomen. Mogelijk had een passagier de tarantula's willen verkopen in Canada en waren de spinnen tijdens de vlucht ontsnapt uit zijn of haar bagage.