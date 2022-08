Premium Het beste van De Telegraaf

De romanticus versus de tsaar: de moeizame relatie tussen Gorbatsjov en Poetin

Door onze redactie buitenland

Michail Gorbatsjov (links) en de man die zijn politieke nalatenschap heeft ’vernietigd’, president Vladimir Poetin (december 2004). Ⓒ REUTERS

MOSKOU - De Russische president Vladimir Poetin had vriendelijke woorden voor de nabestaanden van Michail Gorbatsjov in een brief aan hen: „Gorbatsjov was een politicus en staatsman die een gigantische impact heeft gehad op de wereldgeschiedenis. Hij leidde ons land door een periode van complexe, dramatische veranderingen en uitdagingen op het gebied van internationale betrekkingen, de economie en het sociale leven.” Toch was de relatie tussen Poetin en de dinsdag overleden Gorbatsjov minstens net zo complex als de val van het communisme.