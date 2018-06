Weer bloedige moord extremisten Bangladesh

De aanvallers versperden met hun motorfiets hun slachtoffers, die eveneens op een motor reden, de weg in Kushtia. De 55-jarige natuurgenezer Mir Sanaur Rahman brachten ze ter plekke om het leven. Diens metgezel Saifuzzaman (45) raakte zwaargewond. ,,We vermoeden dat islamistische militanten de hand hadden in de aanval'', zei commissaris van politie Mohammad Sahabuddin Chowdhury.

