Executie Amerikaan tóch afgeblazen om twijfel over schuld

De gouverneur van Oklahoma ging enkele uren voor de geplande executie in op het verzoek van onder anderen de advocaten van de ter dood veroordeelde Jones (41). Hij besloot de straf om te zetten in levenslang. Een speciale commissie had eerder al geadviseerd Jones niet te executeren en kwam later met het advies aan de gouverneur hem gratie te verlenen, melden Amerikaanse media.

Jones werd ter dood veroordeeld voor de moord op een blanke verzekeringsagent. Hij houdt al twee decennia zijn onschuld vol in een zaak die de aandacht heeft getrokken van beroemdheden als Kim Kardashian, American footballspeler Baker Mayfield en activisten tegen de doodstraf.

De vorige terechtstelling in de staat, enkele weken geleden, was gepaard gegaan met misstanden. Bij de eerste executie in zes jaar in Oklahoma stierf John Grant door een dodelijke injectie. Volgens media zou hij meer dan twintig stuiptrekkingen hebben gehad en hebben gebraakt voordat hij stierf. De terechtstellingen waren zes jaar opgeschort nadat het drie keer mis was gegaan doordat destijds verkeerde middelen werden toegediend.