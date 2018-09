Loonsverhoging voor werknemers Volkswagen

De lonen stijgen in september met 2,8 procent en in augustus volgend jaar komt daar nog eens 2 procent bovenop. Verder zal Volkswagen een extra storting van 200 euro doen in het pensioenpotje van iedere werknemer. De overeenkomst geldt voor de fabrieken in Wolfsburg, Emden, Salzgitter, Braunschweig en Kassel en de financiële tak van het autobedrijf. Voor andere fabrieken in Duitsland geldt een ander loontarief.

IG Metall vroeg oorspronkelijk een loonsverhoging van 5 procent. Vakbondsleiders hadden voorafgaand aan de loononderhandelingen gezworen dat de werknemers van Volkswagen niet de dupe zouden worden van de enorme kosten van het dieselschandaal bij het autoconcern.