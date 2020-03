Man laat zich volledig blauw tatoeëren

De voormalig heftruckchauffeur was naar eigen zeggen ’erg ongelukkig’ met zijn leven. Daarom besloot hij het roer om te gooien. Hij besloot sieraden te gaan maken en ging in een bus. Maar die kenmerken vallen in het niet bij de lichaamskunsten waar hij voor koos.

In gesprek met Jam Press zegt de twintiger: „Om eerlijk te zijn: ik vind het er gewoon tof uitzien. Het valt zeker op en ik vind het een mooie kleur.” De ’simpele vorm van kunst’ trekt hem aan: „Het is mijn duit in het zakje om de boel interessant te houden. Misschien krijg ik zo mensen aan het lachen. Je hebt maar één leven, dan kan je maar beter wat lol hebben.”

Voor Donnie zijn opmerkelijke looks begon te delen met de wereld, onder meer via Instagram, leidde hij een ander leven en leefde hij in een isolement door een gebrek aan zelfvertrouwen. Hij vertelt: „Nadat ik al veel te lang in een negatieve spiraal leefde besloot ik dat het tijd werd om mezelf te laten zien. Ik moest me losrukken van mijn patroon en mijn leven opnieuw inrichten.”

Reacties van de buitenwereld

Dat de Canadees felblauw is blijft nooit onopgemerkt: hij krijgt vaak veel vragen van mensen die hij tegenkomt. „Ik heb een hoop bizarre interacties gehad, zoals je misschien kunt verwachten: verbaasde gezichten, mensen die staren, gemene opmerkingen, interessante opmerkingen, complimenten, grapjes, domme vragen, stomme vragen.”

Ⓒ Instagram / Donnie Snider

Hij vervolgt: „Sommige mensen fluisteren. Of ze lachen. Soms kijken ze een tweede keer. Sommige mensen lachen hardop. Ze flirten, rollen met hun ogen, steken hun duim op, geven me gratis bier, kijken me aan vol walging of soms wordt er zelfs aan mijn kleding getrokken om te kijken of het echt is.

Daar blijft het niet bij: mensen omhelzen de man ook. Ze roepen naar hem vanuit hun auto’s, men wil met hem op de foto, ze filmen hem stiekem, en zelfs mensen die hebben geprobeerd de Canadees schoon te poetsen.

Ⓒ Instagram / Donnie Snider

Toekomstplannen

Donnie Snider is nog niet van plan te stoppen met zijn opmerkelijke levensstijl: „Misschien word ik wel een biljonair of verhuis ik naar Mars.” Hij trekt zich in ieder geval niets aan van de eventuele negatieve reacties die hij zal krijgen op zijn lichaamskunst.