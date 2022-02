Premium Het beste van De Telegraaf

Bang om als nietsontziende moordenaars te worden weggezet Veteranen vrezen in Indië-rapport

1947: Nederlandse mariniers op patrouille in Nederlands-Indië. Ⓒ Defensie

Amsterdam - Over weinig historisch onderzoek is nog voor de conclusies zijn gepresenteerd zo veel discussie als over de meerjarenstudie naar de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949). Donderdag wordt het door de overheid gesubsidieerde rapport gepresenteerd. Veteranen en de Indische gemeenschap vrezen voor een bevooroordeeld rapport. Toch zijn er voortekenen dat de onderzoekers niet alleen Nederlandse militairen op de korrel nemen.