Mysterieuze verdwijning Nederlander in Amerika: sporen in auto verwijderd

Poetin draagt geen Zwitsers horloge en James Bond-maatpak meer: verandert de oorlog zijn kledingkast?

Vladimir Poetin draagt al jarenlang luxueuze Europese maatpakken en laat zich naar kantoor rijden in een Mercedes. Maar door de oorlog in Oekraïne moet ook de Russische president back to the Russian roots.