Kabinet na crisisberaad nog niet klaar om te reageren op verkiezingsuitslag: ’Niet optimistisch’

Vrijdag wordt tijdens de ministerraad opnieuw gesproken over een reactie op de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens Kaag wordt er ’gewoon doorgewerkt aan de brief’. „We staan voor grote opgaven. Als je naar de inhoud kijkt vraagt dat meer tijd en ook rust. Dus er wordt doorgewerkt.” De secondanten van de top van het kabinet hebben vrijdagochtend nog overlegd.

Debat

Wanneer die reactie er komt weet Kaag niet. „Dit vraagt om volwassenheid en begrip”, zegt de D66-vicepremier. „Je moet kijken naar de brede triggers van onvrede, want die zijn veel meer dan stikstof.” Die brief met een reactie moet er in ieder geval voor dinsdag zijn, als er een debat is in de Tweede Kamer. „Ik weet niet of de brief vandaag komt, we zijn er nog niet uit.”

Een van de heikele thema’s is het stikstofbeleid. Vanuit Brussel klinkt in een brief de waarschuwing dat er niet moet worden getreuzeld met stikstofbeleid. „We moeten kijken wat er precies staat”, zegt stikstofminister Van der Wal. „Ik wil even in alle rust kijken wat er precies staat. Ik snap dat mensen van de brief schrikken als die naar buiten komt.” Ook minister Adema (Landbouw) zegt ’geschrokken’ te zijn van de brief.