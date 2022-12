Dit is het sterkste materiaal op aarde

Om te meten hoe stevig een materiaal is, kijken wetenschappers tegen hoeveel druk het bestand is. De nieuwe legering is bijna vijftien keer zo stevig als het aluminium frame van passagiersvliegtuigen, en ongeveer vijf keer zo sterk als het sterkste staal. „Verbluffend”, zeggen onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory.

De wetenschappers waarschuwen wel dat de nieuwe legering nog niet meteen overal kan worden gebruikt: „Als je in een vliegtuig zit, wil je dan dat het materiaal dat voorkomt dat je van 10 kilometer hoogte naar beneden valt een paar maanden eerder pas ontwikkeld is? Of wil je dat het ouder is en dat we het goed begrijpen? Daarom zijn er jaren, en soms tientallen jaren, nodig om materialen toe te passen in de echte wereld.”