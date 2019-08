Hilversum - Het is hommeles bij het Commissariaat voor de Media. Terwijl werknemers massaal weglopen en commissaris Jan Buné in opspraak raakte vanwege nepnieuws, zette minister Slob (Media) vorige week een van de andere commissarissen op straat. Eric Eljon, de commissaris in kwestie, laat het er niet bij zitten en reageert voor het eerst op zijn ontslag.