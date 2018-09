Aanslag Zaventem gereconstrueerd

Het Belgische Openbaar Ministerie voegde toe in het belang van het onderzoek geen details vrij te geven over het verloop noch over het resultaat van de reconstructie.

Volgens Belgische media zal er later donderdag, wellicht in de late avond, ook in de vertrekhal van het vliegveld een nabootsing van de gebeurtenissen plaatsvinden.

Twee terroristen bliezen zich op 22 maart op in de vertrekhal van het vliegveld, een derde zag ervan af zich op te blazen. Deze man, Mohamed Abrini, werd later opgepakt. Hij zal meewerken aan de reconstructie, meldden Belgische media.

Abrini zal aan de Belgische autoriteiten moeten tonen hoe hij samen met de twee zelfmoordenaars vertrok uit Schaarbeek. Het drietal nam een taxi naar de luchthaven. Twee tassen moesten achterblijven in het appartement, omdat de kofferbak van de taxi te klein was. Ook moet hij laten zien wat het drietal precies deed op de luchthaven.

De aanslagen op de luchthaven en in het metrostation Maalbeek kostten 32 mensen het leven.