Britten kunnen nu nadenken over zomervakantie in het buitenland

De Britse regering wil buitenlandse vakantie vanaf 17 mei weer toestaan, maar maakt begin mei pas bekend of dat ook daadwerkelijk kan. Volgens de minister kunnen Britten nu voor het eerst in lange tijd weer nadenken over reizen naar het buitenland. Daarbij gaf hij aan mensen niet te adviseren direct vakanties te boeken.

Om de risico’s voor vakantiegangers in kaart te brengen, gaat de regering kleurcodes invoeren. Het gaat hierbij om de kleuren van stoplichten. Reizigers moeten bij terugkeer uit rood aangemerkte landen in hotelquarantaine en bij oranje in thuisquarantaine. Voor groene landen volstaat een PCR-coronatest bij aankomst thuis.

De verplichte coronatest leidt tot veel kritiek bij luchtvaartmaatschappijen. Ze vinden de coronatest, die ongeveer 100 Britse pond (115 euro) kost, te duur. Daardoor zouden alleen rijke mensen op vakantie kunnen naar groene landen. Shapps liet in een reactie daarop weten dat de regering gaat proberen de kosten omlaag te brengen.