Analyse ’middenkoers’ VVD: Dijkhoffs plannen, Ruttes risico’s

Den Haag - Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wond er in april 2019 geen doekjes om. „We hebben scherpte verloren”, zei hij in een interview met deze krant over de VVD. Na toen acht jaar regeren was zijn partij te flets geworden en vooral compromissen aan het uitleggen. „Als je niet oppast, vergeet je te vertellen dat je ook nog een originele mening hebt”, waarschuwde hij.