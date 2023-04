Premium Het beste van De Telegraaf

Omgekomen in woestijn Marokko Motorwereld geschokt door overlijden rally-coureur Bram van der Wouden

Door Emile Kossen

Bram van der Wouden in actie tijdens de Dakar-rally in 2022. Afgelopen week kwam de Nederlander om het leven tijdens de Morocco Desert Challenge. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De motorwereld reageert ontredderd op het overlijden van de Nederlandse Bram van der Wouden (48) tijdens een race in Marokko. Het is al het tweede fatale race-incident in de Marokkaanse woestijn in twee dagen tijd. „Totaal onwezenlijk dat hij er niet meer is.”