Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland neemt sneller toe

Een medewerker van het Duitse Rode Kruis in Berlijn test reizigers op het busstation. Ⓒ ANP / HH

BERLIJN - Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus per etmaal in Duitsland neemt sneller toe. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt dat in de laatste 24 uur 1045 coronatesten positief bleken te zijn.