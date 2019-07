Buurtdorp in shock na plotse dood jongeman op camping Zwarte Cross

Het dorp waar hij vandaan komt ligt op luttele kilometers afstand van het festivalterrein en de omringende campings. Bewoners reageren geschokt op de plotse dood van hun plaatsgenoot. Een vriend van de jongeman ging diezelfde middag geheel overstuur van z’n werk naar huis nadat hij het slechte nieuws te horen had gekregen, zegt een collega. “We zijn er allemaal nog door van slag”, is het enige wat ze hieraan wil toevoegen.

Vanwege het nog voortdurende politie-onderzoek is een deel van het campingterrein afgegrendeld. De politie zegt nog niets te weten over de doodsoorzaak. “Zorgvuldigheid in het onderzoek staat voorop”, aldus een woordvoerder. Ze wil nog niets over de identiteit, leeftijd of geslacht van de overleden persoon kwijt.

De organisatie van het grootste festival van Nederland bevestigt ook het overlijden van een bezoeker. „Wij zijn erg getroffen door het overlijden van deze bezoeker. Wij leven mee met de familie en betrokkenen. Op dit moment is het onderzoek nog gaande en wij kunnen daarom niet nader op het verschrikkelijke voorval ingaan.”

De jaarlijkse Zwarte Cross is het grootste festival van Nederland. Het begon donderdag en duurt nog tot zondag. In totaal worden er zo’n 220.000 bezoekers verwacht.