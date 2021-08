Premium Het beste van De Telegraaf

Opnieuw aardbeving op straatarm eiland Nederlander op zwaar getroffen Haïti: ’Ik dacht: meteen het huis uit!’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Opnieuw is het straatarme Haïti getroffen door een aardbeving.

PORT-AU-PRINCE - Hij voelde zijn huis trillen, en dacht meteen terug aan de hartverscheurende tragedie die Haïti in 2010 overkwam. Maar de aardbeving in het westen van het Caribische eiland trof zaterdag een minder dichtbevolkt gebied dan ruim tien jaar geleden, toen hoofdstad Port-Au-Prince in een totale ravage veranderde, zegt Nederlander Kees de Gier (65).