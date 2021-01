‘Avondklokrellen zijn juist ontzettend Nederlands’

De rellen rond de avondklok zijn on-Nederlands. Zo klonk het de afgelopen dagen meermaals in de media. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’ spreekt Telegraafverslaggever Wierd Duk die analyse tegen. Volgens de historicus dreigt de samenleving op drift te raken. „Er broeit iets bij gewone burgers die zich voelen voorgelogen door politiek en media. Dat vind ik nog verontrustender dan dat reltuig.” Ook is er in de podcast aandacht voor de geweldloze demonstranten die worden weggezet als corona-wappies. En: de wereld is in de ban van de slogan ‘Build Back Better’, waarin de pandemie wordt aangegrepen om alles anders te doen: de Great Reset. Voer voor complottheorieën. In de podcast legt Duk uit wat hier mis mee is.