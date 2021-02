Kabinet verlengt coronawet met drie maanden tot 1 juni

De belangrijkste adviseur van het kabinet is het eens met een verlenging, omdat er nog steeds sprake is van een zeer ernstige situatie in alle regio’s. De raad verwijst naar de laatste brieven van het kabinet en de recente aanscherpingen zoals de avondklok en de verplichting van een negatieve test bij internationale reizen. De maatregelen uit de coronawet zullen naar verwachting in de komende maanden ook noodzakelijk zijn, aldus de Raad van State.

De Eerste en Tweede Kamer kunnen over de verlenging in debat. Als ze dat niet binnen een week willen doen, dan gaat de verlenging automatisch in.