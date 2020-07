Mauro (13) overleed na botsing met speedboot: ’We gaan zijn vrolijke lach missen’

Mauro, met grijze trui, tussen de andere leden van Nobody’s Band, van links naar rechts Brett Wals, Bram Eis, Fleur Low, Casper Ⓒ NHD

ASSENDELFT/KROMMENIE - Het plotselinge overlijden van de dertienjarige Mauro Grasso is keihard aangekomen in Assendelft en Krommenie. Niet zo vreemd natuurlijk, Mauro was iemand om wie je eigenlijk niet heen kon. Of dat nu op het voetbalveld was, of tijdens een optreden van zijn groep Nobody’s Band, waar hij gitarist was.