Mueller: Roger Stone blijft veroordeelde crimineel

De 67-jarige Stone had eigenlijk komende week moeten beginnen aan zijn gevangenisstraf van 40 maanden. Hij was onder meer veroordeeld voor het afleggen van valse verklaringen tegenover een commissie van het Congres en een poging een getuige te beïnvloeden.

Trump zei dat zijn voormalige adviseur het slachtoffer was van een „illegale heksenjacht die nooit had mogen plaatsvinden.” De president heeft de term heksenjacht de afgelopen jaren gebruikt om het onderzoek te omschrijven van Mueller, die uitzocht of Rusland zich had bemoeid met de door Trump gewonnen verkiezingen in 2016.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat Rusland wel degelijk had geprobeerd de verkiezingen te beïnvloeden omdat het wilde dat Trump zou winnen. De Trump-campagne zou ook hebben verwacht dat het zou profiteren van die Russische inspanningen, al is niet aangetoond dat campagnemedewerkers hebben samengespannen met Moskou.

Mueller reageerde in een opiniestuk in The Washington Post op de bewering dat Stone een slachtoffer is. „Stone is vervolgd en veroordeeld omdat hij federale misdrijven pleegde. Hij blijft een veroordeelde crimineel en dat is terecht”, aldus de voormalige speciaal aanklager.

Stone was volgens Mueller een centrale figuur binnen het onderzoek en heeft gelogen over zijn contacten met WikiLeaks. Die website publiceerde in 2016 e-mails die door hackers waren gestolen van de campagne van Hillary Clinton, de rivaal van Trump. Rusland zou achter die hack hebben gezeten.

De 75-jarige Mueller zei dat alles in de zaak van Stone volgens de regels ging. De mensen die betrokken waren bij het onderzoek en het vervolgen van verdachten waren volgens hem uitermate integer. „Beweringen dat het tegendeel het geval was, zijn onjuist.”