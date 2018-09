Politie heeft vernielers dierentuin in beeld

Op de Snapchats is onder meer te zien hoe een van de ongewenste bezoekers een brandblusser tegen een glazen pui smijt. De beelden zijn afgelopen week gemaakt. „Ik was erbij, maar ben meteen vertrokken toen ik merkte dat er dingen gesloopt werden”, vertelt een 17-jarige leerlinge van het Hondsrugcollege in Emmen.

„Toen bleven er nog een stuk of twintig mensen achter. Absoluut geen vrienden van me, ik wil niks met hen te maken hebben.” Ze stapt naar eigen zeggen donderdag naar de politie om haar verhaal te doen. „Het is echt schandalig wat er gebeurd is. Ik begrijp alle woedende reacties goed.”

Dinsdag bleek dat vrijwel alle gebouwen en verblijven in het gesloten Dierenpark Emmen zijn gesloopt. Op foto's van de politie staan kapotgeslagen wasbakken, ingegooide ruiten, graffiti, leeggespoten brandblussers en vernielde vitrines.

„Veel mensen hebben ons videobeelden van de daders toegestuurd”, bevestigt een woordvoerder van de politie. „Vaak werden er ook namen bij genoemd.” Het onderzoek naar deze personen loopt nog. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

„We merken echt dat de zaak veel impact heeft”, aldus de voorlichter. „Er kwamen gigantisch veel reacties van mensen die het oude Dierenpark een warm hart toedragen en verbolgen zijn over alle vernielingen.”

Dierenpark Emmen sloot op 31 december vorig jaar de deuren. In maart ging de nieuwe Wildlands Adventure Zoo Emmen open, ongeveer een kilometer verderop.