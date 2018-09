'Noodstroomvoorziening Borssele in orde'

Volgens Greenpeace en Wise is de centrale sinds november in bedrijf met dieselgeneratoren als enige noodstroomvoorziening. Een noodstroomverbinding met de kolencentrale van EPZ zou in november buiten bedrijf zijn gesteld.

Volgens EPZ is die bewering onjuist. ,,Deze verbinding is nog in gebruik en blijft dat tot er en nieuwe is'', aldus EPZ. De elektriciteitsproducent wijst erop dat de kerncentrale allerlei speciaal ontworpen veiligheidssystemen heeft die het van elkaar kunnen overnemen. ,,Als het ene veiligheidssysteem het niet doet, neemt het andere het over. Dat geldt ook voor de stroomvoorziening.''

Volgens EPZ kan de kerncentrale met een noodstroomdiesel veilig uit bedrijf worden genomen en gehouden. De kerncentrale heeft er vijf. Deze staan in drie afzonderlijke gebouwen. Die zijn bestand tegen allerlei gevaren waaronder overstromingen en aardbevingen. Daarnaast heeft de exploitant van de kerncentrale nog een grote mobiele diesel op het terrein staan.

Onverantwoord

Eerder woensdag repten Greenpeace en Wise van ,,een onverantwoorde situatie''. Ze lieten weten dat ze een officieel verzoek zouden indienen bij de nucleaire waakhond ANVS om Borssele stil te leggen. ,,Toen in Fukushima Daiichi de stroom uitviel na de aardbeving en de tsunami, faalden de diesels en ontstond een kernramp. Een kerncentrale zonder goede noodstroomvoorziening is als een cruiseschip zonder reddingsboten. Daar ga je toch ook de oceaan niet mee op'', beschrijft Jorien de Lege, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace, de situatie.

Sinds de kernramp in Japan zijn wereldwijd stresstests uitgevoerd bij kerncentrales. Daarbij is ook gekeken naar het overeind houden van de elektriciteitsvoorziening in geval van stroom- of netwerkstoring. Zonder stroom valt de koeling van de reactor weg en smelt de kern, met een kernramp tot gevolg.