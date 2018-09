Toerist vecht met bougies tegen krokodil

Het dier had het bootje waarmee hij en een vriend woensdag op pad waren gegaan om krabben te vangen door een onverhoedse aanval in moeilijkheden gebracht. Het drie meter lange vaartuig sloeg om. Zijn metgezel verdronk hierdoor.

De overlevende redde zich door bougies naar het beest te gooien en het met het gereedschap dat hij bij de hand had te slaan. Hij slaagde erin een mangrovebos te bereiken en hield zich daar drie uur lang schuil. Beroepsvissers hoorden zijn hulpgeroep en haalden hem uit de modder. De bejaarde man is volgens de Australische media in shock naar een ziekenhuis in Darwin gebracht.