Oorzaak bootongeluk Coevorden nog onduidelijk

COEVORDEN - De politie in Coevorden is op zoek naar getuigen van een ernstig ongeval zaterdag met een pleziervaartuig met vier opvarenden in die plaats. Een van de passagiers, een 18-jarige Coevordenaar, raakte zwaargewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug botste. Hij ligt in het ziekenhuis. Hoe hij er aan toe is, is onbekend.