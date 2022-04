Zwaar ongeval N50: een dode na frontale botsing vrachtwagen en auto

Kopieer naar clipboard

Volgens lokale media is er sprake geweest van een frontale botsing tussen een auto en een vrachtauto. Ⓒ News United

KAMPEN - Als gevolg van een ongeluk op de N50 bij Kampen (Overijssel) is een persoon om het leven gekomen, meldt de politie dinsdag. Bij het ongeval, dat plaatsvond even na 13.30 uur, kwam een auto in botsing met een vrachtwagen.