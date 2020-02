Dronken tractorrijder slingert over A1

De tractorrijder werd volgens de politie vlak voor de grens aan de kant gezet. Er stond ’veel drank’ in de cabine, meldt agent Peter Withag. „Gewoon dronken. Blies 1335 ug/l. Dat is veels te veel.” De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt.

Het alcoholgehalte in de adem mag bij een controle niet hoger zijn dan 220 microgram per liter. Voor ’beginnende bestuurders’ geldt de eerste vijf jaar een alcohollimiet van 88 ug/l.