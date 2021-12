Woninginbraak in Landhorst terwijl bewoonster boven ligt te slapen, politie zoekt daders

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AS Media

Landhorst - In een huis aan de De Quayweg in Landhorst is zondagavond rond 21.00 uur ingebroken in een woning terwijl de bewoonster boven lag te slapen.