Na politiehond wil Rotterdam ook boa-hond

„Je hebt diensthonden in grote variëteit. De bekendste is de politiehond. Ik wil nu binnen enkele weken weten of het ook mogelijk is dat er een handhavingshond kan komen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan honden die ook worden gebruikt door beveiligingsbedrijven”, zegt de stadsbestuurder, die in de afgelopen dagen intensief contact heeft gehad met de handhaversvakbonden NBB en BOA ACP en Stadsbeheer. Het idee van de hond is een voorstel van de bonden, zegt Wijbenga.

De bonden dreigden in de afgelopen tijd met acties omdat zij vinden dat de handhavers beter beschermd moeten worden. Dit nadat op 12 april, op eerste paasdag, boa’s werden belaagd door een groep mannen op de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid toen die werden aangesproken op overtreding van de coronamaatregelen. Vijf handhavers raakten gewond.

’Wapenstok, pepperspray’

De Nederlandse BOA Bond riep op om de handhavers uit te rusten met wapenstokken en pepperspray zodat ze zichzelf kunnen verdedigen in dergelijke situaties. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet direct weten daar niets in te zien, en stelde dat de boa’s zich moesten terugtrekken bij incidenten. Die reactie schoot bij de bond in het verkeerde keelgat.

Er wordt bekeken of Rotterdamse handhavers de beschikking kunnen krijgen over een hond. Ⓒ foto AS Media

Eind april legden de boa-bonden een ultimatum neer bij de burgemeester voor bewapening van de handhavers en dreigden met acties. Naar aanleiding daarvan is het stadsbestuur in overleg gegaan.

„Landelijk en lokaal krijg ik de handen niet opeen om de handhavers uit te rusten met pepperspray en een wapenstok”, aldus Wijbenga. „We hebben in de afgelopen tijd al veel gedaan om ze zo veilig mogelijk aan het werk te laten gaan. Ook wil ik agenten en handhavers nog meer in koppels de straat op sturen”, zegt Wijbenga, die eerder al bekendmaakte dat de handhavers voortaan altijd ondersteuning van de politie krijgen op gevaarlijke plekken.